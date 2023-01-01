Штатив Manfrotto MVK500AM для видео
Код товара : УТ-00009218
Артикул : MVK500AM
Можно в рассрочку или кредит
Расширенная гарантия Manfrotto 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
головка для видео с жидкостными картриджами и системой контрбаланса
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На головке
Максимальная нагрузка
головка: 5 кг; штатив: 15 кг
Регулировка силы трения
система контрбаланса, настроена на 2.4 кг
Длина в сложенном положении
72 см
Физические характеристики
Вес
3.1 кг (штатив: 1.92 кг, головка: 1100 г)
Вес (брутто), г
3.100
Описание
Manfrotto MVK500AM - это комплект из видеоштатива MVT502AM и видеоголовки MVH500A.
MVH500A - головка с жидкостными картриджами, выпущенная на замену 701HDV. Использование жидкостных картриджей профессионального уровня обеспечивает идеально плавное перемещение: как наклон, так и панорамирование, что критично для видеосъемки. Это легкая головка для использования с зеркальными и беззеркальными камерами (максимальная нагрузка - 5 кг). Скользящая площадка позволяет лучше отбалансировать оборудование, при этом оно остается надежно зафиксированным и самостоятельно выпадение полностью исключено. Конструкция головки позволяет ставить камеру с быстросъемной площадкой просто сверху, что гораздо проще, чем совмещать и задвигать площадку в пазы. Система контрбаланса настроена на оборудование весом 2.4 кг. Основание головки - полушарие диаметром 60 мм - стандартное для видеоштативов.
MVT502AM - традиционный 3-секционный алюминиевый видеоштатив начального уровня, обладающий рядом возможностей профессиональной линейки. Это достаточно легкий (для своего класса) штатив. Овальный профиль трубок и новые замки обеспечивают штативу новый уровень прочности и устойчивости.
Штатив и головка изготавливаются в Италии и имеют расширенную гарантию сроком 5 лет (при регистрации покупки на сайте производителя).