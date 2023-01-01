Описание

Штативная головка с жидкостными картриджами для съемки видео. Картриджи обеспечивают исключительную плавность движения камеры, придающую видео профессиональный вид. Версия MVH502AH c плоским основанием подходит для фотоштативов, моноподов, слайдеров и других подобных держателей с плоской платформой*. Для видеоштативов выпускается версия MVH502A с основанием в виде полушара (что позволяет быстро выровнять головку по уровню). MVH502AH может использоваться с тяжелым оборудованием: механизм пружинного контрбаланса настроен на вес 4 кг, а максимальная безопасная нагрузка составляет 7 кг. В отличие от более простых головок MVH500, у MVH502AH есть регулировка силы сопротивления при панорамировании и наклоне, что позволяет более тонко подстроить головку под вес используемой камеры и собственные предпочтения.

* MVH502AH можно оснастить шаровым основанием для совместимости с видеоштативами. Основания 520BALL и 520BALLSH с 75-мм полушарием поставляются под заказ.

Длинная быстросъемная площадка со скользящим винтом позволяет точнее настроить положение камеры, что помогает в случае работы с тяжелой камерой со смещенным центром тяжести. Широкая верхняя площадка упрощает доступ ко всем органам управления головкой при использовании с зеркальными камерами. Гнезда EasyLink (3/8"), расположенные с обеих сторон, позволяют устанавливать дополнительные аксессуары: такие как внешний монитор, микрофон, осветитель и так далее. Ручка управления головки может быть установлена как с правой, так и с левой стороны. В комплекте идет ручка 502HLV, при желании ее можно заменить на более длинную 509HLV (продается отдельно).