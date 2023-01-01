Штативная головка Manfrotto MVH500AH, для видео, 2D, с плоской базой
Код товара : 00000060227
Артикул : MVH500AH
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, с жидкостным картриджем (видеоголовка)
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
900 г
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Головка с жидкостными картриджами, выпущенная на замену 701HDV. Использование жидкостных картриджей профессионального уровня обеспечивает идеально плавное перемещение: как наклон, так и панорамирование, что критично для видеосъемки. Легкая головка для использования с зеркальными и беззеркальными камерами (максимальная нагрузка - 5 кг). Скользящая площадка позволяет лучше отбалансировать оборудование, при этом оно остается надежно зафиксированным и самостоятельно выпадение полностью исключено.
Плоская база позволяет использовать головку с широким спектром держателей: стандартными и настольными фотоштативами, моноподами, слайдерами, и так далее. Обратной стороной универсальности является невозможность отрегулировать поперечный наклон по горизонту, что может создать проблемы на неровной поверхности - для этого необходимы головки с основанием в виде полушара (чаши).
Крепление для съемной площадки разработано таким образом, что не требуется заводить оборудование с площадкой сбоку - оно устанавливается сверху, до щелчка, и так же легко снимается. Система контрбаланса головки настроена на вес в 2.4 кг и это значение не регулируется, но головку можно использовать и с более тяжелым оборудованием. Боковое гнездо Easy Link 3/8" позволяет дополнительное оборудование на отдельном кронштейне, к примеру, внешний монитор или лампу постоянного света. Головка MVH500AH имеет стандартную посадочную резьбу 3/8" и может использоваться со всем многообразием обычных фотоштативов и моноподов, как Manfrotto, так и других производителей.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.