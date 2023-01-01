Адаптер Manfrotto Gimboom, для аксессуаров
Код товара : УТ-00055297
Артикул : MVGBF-CFAC
23%
3 890 ₽
2 999 ₽
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Описание
Адаптер для закрепления различных аксессуаров на шесте Manfrotto GimBoom. Изготовлен из анодированного и фрезерованного алюминия для высокой надежности. Обеспечивает безопасное и надежное закрепление любого аксессуара с резьбой 3/8” благодаря разъему Easy Link.