Адаптер для закрепления различных аксессуаров на шесте Manfrotto GimBoom. Изготовлен из анодированного и фрезерованного алюминия для высокой надежности. Обеспечивает безопасное и надежное закрепление любого аксессуара с резьбой 3/8” благодаря разъему Easy Link.