Держатель для телефона Manfrotto TwistGrip Complete (MTWISTGRIPK)
Код товара : УТ-00039674
Артикул : MTWISTGRIPK
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.270
Описание
Продвинутый модульный комплект для съемки на телефон. 2 дополнительных крепления типа «холодный башмак» позволяют использовать 1-2 аксессуара, таких как лампа для подсветки или внешний микрофон. Система легко и быстро разбирается для компактной переноски в кармане: в комплекте идет чехол.
Manfrotto TwistGrip – универсальный зажим премиум-класса для смартфонов. Он закрепляет любой смартфон на любой опоре с винтом 1/4". Сверху добавлено крепление «холодный башмак» для установки света, микрофона или другого аксессуара. Выполнен из алюминия и стали, с мягкими резиновыми накладками.
Manfrotto HandGrip – алюминиевая рукоятка с ремешком на запястье и штативным винтом 1/4". Использование рукоятки позволяет значительно снизить эффект дрожания – даже без применения специализированных стабилизаторов (стедикамов). Рукоятка прорезинена для лучшего хвата. В основании имеется штативное гнездо (резьба 1/4") для установки на штатив, монопод или другое крепление.
Manfrotto BaseGrip – поперечная перекладина с винтом 1/4" и «холодным башмаком». Длинные микрофоны-пушки лучше установить в этот башмак – так они точно не будут попадать в кадр. Как и другие элементы комплекта, перекладина BaseGrip выполнена из алюминия.
Все элементы комплекта изготавливаются в Италии. При регистрации на сайте warranty.vitecimagingsolutions.com предоставляется расширенная гарантия сроком 5 лет.