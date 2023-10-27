Штатив Manfrotto MT293C4 с головкой 494RC2 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071164
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-10-27/02
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, небольшие царапины
22 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136164
Тип штатива напольный
Конструкция трипод
Область применения для фотокамер
Максимальная высота съемки 147.6 см
Тип головки шаровая
Опции и комплект съемная головка, головка в комплекте
Производитель Manfrotto
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: штатив, головка, быстросъёмная площадка
Гарантия 14 дней.