Штатив Manfrotto 290 XTRA (MT290XTA3)
Код товара : УТ-00039672
Артикул : MT290XTA3
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винт 3/8"-16
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
160.5 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
137
Длина в сложенном положении
59.5 см
Диаметр ног
19, 22.5, 26 мм
Физические характеристики
Вес
1.78 кг
Вес (брутто), г
1.780
Описание
Штатив 290 Xtra – идеальное решение для фотографов любителей с точки зрения устойчивости. Это 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с алюминиевыми ногами и верхним основанием – жесткий, износостойкий, надежный. Алюминиевые запорные рычаги ног с регулируемым натяжением позволяют нивелировать любые последствия использования штатива, возникающие со временем. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества. Центральная колонна добавляет гибкости при съемке, позволяя увеличить диапазон минимальной и максимальной высоты съемки. Новые резиновые накладки на ноги добавляют удобство захвата. Штатив поставляется в комплекте с наплечной сумкой.