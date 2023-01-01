Штатив Manfrotto 290 XTRA (MT290XTA3) (уцененный)
Код товара : УТ-00072125
Артикул : MT290XTA3 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
17 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Штатив 290 Xtra – идеальное решение для фотографов любителей с точки зрения устойчивости. Это 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с алюминиевыми ногами и верхним основанием – жесткий, износостойкий, надежный. Алюминиевые запорные рычаги ног с регулируемым натяжением позволяют нивелировать любые последствия использования штатива, возникающие со временем. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества. Центральная колонна добавляет гибкости при съемке, позволяя увеличить диапазон минимальной и максимальной высоты съемки. Новые резиновые накладки на ноги добавляют удобство захвата. Штатив поставляется в комплекте с наплечной сумкой.