Штативная площадка Manfrotto для системы Q6 Top Lock (MSQ6PL)
Код товара : УТ-00016818
Артикул : MSQ6PL*
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
120 г
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Камерная площадка для использования с быстросъёмной системой Manfrotto Q6 Top Lock, совместимой с системой Arca, разработана, чтобы предложить фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка имеет винт новой конструкции, который можно привинчивать к камере разными способами: рукой, посредством специальной откидной ручки; монетой, вставляемой в широкую прорезь; или, для максимальной стабильности, прилагающимся шестигранным ключом. Площадка также совместима с системами типа Arca, выпускаемыми другими производителями.