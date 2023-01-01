Описание

Камерная площадка для использования с быстросъёмной системой Manfrotto Q6 Top Lock, совместимой с системой Arca, разработана, чтобы предложить фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка имеет винт новой конструкции, который можно привинчивать к камере разными способами: рукой, посредством специальной откидной ручки; монетой, вставляемой в широкую прорезь; или, для максимальной стабильности, прилагающимся шестигранным ключом. Площадка также совместима с системами типа Arca, выпускаемыми другими производителями.