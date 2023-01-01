Описание

Адаптер MANFROTTO MSQ6 с быстросъемной площадкой Manfrotto Q6. Адаптер выполнен под площадки популярного стандарта Arca Swiss, что позволяет использовать его не только с площадкой из комплекта, но и с большим количеством штативных адаптеров («лапок») длиннофокусных объективов, с L-скобами, длинными площадками Arca Swiss и так далее. MANFROTTO MSQ6 можно использовать с определенными головками Manfrotto для замены держателя систем RC2, RC4, RC5, Q5 (полный список ниже): вам нужно отвинтить старую верхнюю площадку с помощью ключа, идущего в комплекте, и установить MSQ6.

Система Top Lock была разработана, чтобы предложить фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка защёлкивается зажимом сверху, и как только она зацепляется, в неё входит страхующий штифт, не позволяющий камере с площадкой случайно выскользнуть. Ещё до зажатия рычагом камера оказывается надёжно закреплённой. Изготовленный из лёгкого алюминия, адаптер имеет три пузырьковых уровня (по одному для каждой оси вращения), которые обеспечивают точность кадрирования.

Совместимые штативные головки Manfrotto: