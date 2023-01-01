Описание

Самая легкая в мире стойка Manfrotto. Идеально подходит для портативного осветительного оборудования весом до 1,5 кг. Карбоновую съемную центральную колонну можно использовать отдельно в качестве удлинительной штанги для точного позиционирования источников света там, где это необходимо. Цанговый механизм фиксации секций позволяет максимально оперативно привести стойку в рабочее положение и так же быстро собрать ее. Выравнивающая нога позволяет использовать стойку даже в сложных условиях, таких как неровная местность, улицы города или скалистые склоны.

Для дополнительной стабильности основание оснащено крюком, на который можно повесить груз. Стойка оснащена стандартным 16 мм студийным «пальцем» с резьбой 3/8 дюйма и съемным переходником с резьбой 1/4 дюйма.

Разработана и произведена в Италии в соответствии с высочайшими стандартами качества.

Благодаря исключительно малому весу и компактным размерам стойка рекомендуется для выездных съемок на удаленных локациях.