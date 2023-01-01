Стойка Manfrotto Nanopole Stand Carbon, 197 см, до 1.5 кг (MS0490C)
Код товара : УТ-00038717
Артикул : MS0490C
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.780
Описание
Самая легкая в мире стойка Manfrotto. Идеально подходит для портативного осветительного оборудования весом до 1,5 кг. Карбоновую съемную центральную колонну можно использовать отдельно в качестве удлинительной штанги для точного позиционирования источников света там, где это необходимо. Цанговый механизм фиксации секций позволяет максимально оперативно привести стойку в рабочее положение и так же быстро собрать ее. Выравнивающая нога позволяет использовать стойку даже в сложных условиях, таких как неровная местность, улицы города или скалистые склоны.
Для дополнительной стабильности основание оснащено крюком, на который можно повесить груз. Стойка оснащена стандартным 16 мм студийным «пальцем» с резьбой 3/8 дюйма и съемным переходником с резьбой 1/4 дюйма.
Разработана и произведена в Италии в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Благодаря исключительно малому весу и компактным размерам стойка рекомендуется для выездных съемок на удаленных локациях.
- Допустимая нагрузка, кг – 1,5
- Длина в сложенном виде, см – 51
- Минимальная высота, см – 61
- Максимальная высота, см – 197
- Диаметр основания, см – 100
- Вес, кг – 0,78
- Материал базы – алюминий
- Материал колонны – карбон