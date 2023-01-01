Стойка Manfrotto Nanopole Stand, со съемной штангой, 195 см, до 1.5 кг
Код товара : УТ-00037996
Артикул : MS0490A-1
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.07 кг
Вес (брутто), г
1.100
Описание
Nanopole Stand - новая стойка от Manfrotto с полезной нагрузкой 1,5кг и превосходной стабильностью. Два в одном: съемная центральная колонна легко превращается в ручной журавль. Чтобы отсоединить штангу от стойки просто нажмите на кнопку с логотипом. Nanopole Stand подходит для самых разнообразных ситуаций, и предоставляет новые захватывающие возможности для фотографов. Также есть специальный крючок для противовеса, а выравнивающая ножка позволяет использовать его даже на неровных поверхностях. Это идеальная световая опора для использования на месте или в студии.
Вес: 1.07 кг
Минимальная высота: 49 см
Максимальная высота: 195 см
Максимальная нагрузка: 1.5 кг
Верхнее крепление 1/4'', 3/8″ универсальное крепление, 5/8″ (16 мм) палец, Тип 19
Грузоподъемность при максимальном удлинении: 1.5 кг
Длина в сложенном виде: 49 см
Макимальный диаметр ножек: 100 см
Поперечная секция ног: rectangular
Секции ног: 2
Выравнивающая нога: 1
Материал базы: Полимер Adapto
Материал колонны Алюминий