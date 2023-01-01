Описание

Nanopole Stand - новая стойка от Manfrotto с полезной нагрузкой 1,5кг и превосходной стабильностью. Два в одном: съемная центральная колонна легко превращается в ручной журавль. Чтобы отсоединить штангу от стойки просто нажмите на кнопку с логотипом. Nanopole Stand подходит для самых разнообразных ситуаций, и предоставляет новые захватывающие возможности для фотографов. Также есть специальный крючок для противовеса, а выравнивающая ножка позволяет использовать его даже на неровных поверхностях. Это идеальная световая опора для использования на месте или в студии.

Вес: 1.07 кг

Минимальная высота: 49 см

Максимальная высота: 195 см

Максимальная нагрузка: 1.5 кг

Верхнее крепление 1/4'', 3/8″ универсальное крепление, 5/8″ (16 мм) палец, Тип 19

Грузоподъемность при максимальном удлинении: 1.5 кг

Длина в сложенном виде: 49 см

Макимальный диаметр ножек: 100 см

Поперечная секция ног: rectangular

Секции ног: 2

Выравнивающая нога: 1

Материал базы: Полимер Adapto

Материал колонны Алюминий