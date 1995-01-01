Монопод Manfrotto XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)

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Код товара: УТ-00013893 Артикул: MPMXPROA4 Код товара: УТ-00013893 Артикул: MPMXPROA4 Максимальная высота, см 180 Безопасная нагрузка, кг 8 Длина в сложенном виде, см 56 Вес, г 750 Комплектация штатива Без головки Головка продается отдельно, винт 3/8" и 1/4" Количество секций 4 Диаметр ног 19, 22.5, 26, 30 мм Максимальная нагрузка 8 кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 180 Безопасная нагрузка, кг 8 Длина в сложенном виде, см 56 Вес, г 750 Комплектация штатива Без головки Характеристики Головка продается отдельно, винт 3/8" и 1/4" Количество секций 4 Диаметр ног 19, 22.5, 26, 30 мм Максимальная нагрузка 8 кг Максимальная высота 180 см Длина в сложенном положении 56 см Материал алюминий Физические характеристики Вес 750 г Описание Профессиональный 4-секционный штатив Manfrotto XPRO. Относится к модельному ряду 2016 года и имеет все характерные признаки новых моноподов Manfrotto: резиновая противоскользящая и утепляющая накладка на рукоятке, D-образный профиль трубок для предотвращения проворота при панорамировании, новые мощные замки Quick Power Lock, а также совместимость с жидкостной базой MVMXPROBASE (продается отдельно). Заменяет монопод Manfrotto 680B. Видео Наш обзор

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