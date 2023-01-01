Профессиональный 4-секционный штатив Manfrotto XPRO. Относится к модельному ряду 2016 года и имеет все характерные признаки новых моноподов Manfrotto: резиновая противоскользящая и утепляющая накладка на рукоятке, D-образный профиль трубок для предотвращения проворота при панорамировании, новые мощные замки Quick Power Lock, а также совместимость с жидкостной базой MVMXPROBASE (продается отдельно).