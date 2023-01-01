Монопод Manfrotto XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
Код товара : УТ-00013893
Артикул : MPMXPROA4
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
продается отдельно, винт 3/8" и 1/4"
Материал
алюминий
Максимальная высота
180 см
Длина в сложенном положении
56 см
Диаметр ног
19, 22.5, 26, 30 мм
Физические характеристики
Вес
750 г
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Профессиональный 4-секционный штатив Manfrotto XPRO. Относится к модельному ряду 2016 года и имеет все характерные признаки новых моноподов Manfrotto: резиновая противоскользящая и утепляющая накладка на рукоятке, D-образный профиль трубок для предотвращения проворота при панорамировании, новые мощные замки Quick Power Lock, а также совместимость с жидкостной базой MVMXPROBASE (продается отдельно).
Заменяет монопод Manfrotto 680B.