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Монопод Manfrotto XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)

  • XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
  • XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
  • XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
  • XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
  • XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
Код товара:УТ-00013893
Артикул:MPMXPROA4

Товар не найден

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Описание
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Описание

Профессиональный 4-секционный штатив Manfrotto XPRO. Относится к модельному ряду 2016 года и имеет все характерные признаки новых моноподов Manfrotto: резиновая противоскользящая и утепляющая накладка на рукоятке, D-образный профиль трубок для предотвращения проворота при панорамировании, новые мощные замки Quick Power Lock, а также совместимость с жидкостной базой MVMXPROBASE (продается отдельно).

Заменяет монопод Manfrotto 680B.