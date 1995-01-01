Монопод Manfrotto XPRO 4-секционный (MPMXPROA4)
Код товара:УТ-00013893
Артикул:MPMXPROA4
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см180
Безопасная нагрузка, кг8
Длина в сложенном виде, см56
Вес, г750
Комплектация штативаБез головки
Головкапродается отдельно, винт 3/8" и 1/4"
Количество секций4
Диаметр ног19, 22.5, 26, 30 мм
Максимальная нагрузка8 кг
Максимальная высота180 см
Длина в сложенном положении56 см
Материалалюминий
Вес750 г
Описание
Профессиональный 4-секционный штатив Manfrotto XPRO. Относится к модельному ряду 2016 года и имеет все характерные признаки новых моноподов Manfrotto: резиновая противоскользящая и утепляющая накладка на рукоятке, D-образный профиль трубок для предотвращения проворота при панорамировании, новые мощные замки Quick Power Lock, а также совместимость с жидкостной базой MVMXPROBASE (продается отдельно).
Заменяет монопод Manfrotto 680B.