Описание

Головка Manfrotto MLH1HS-2 предназначена для установки накамерных вспышек на студийные стойки и другие держатели с «пальцем» 5/8". Отличительной особенностью является система пружинного контрбаланса, которая предотвращает резкие падения вспышки. По сравнению с первой моделью (MLH1HS) здесь улучшены поворотные рукоятки, а шахта для крепления зонта располагается немного под углом, чтобы головка вспышки светила максимально близко к центру зонтика.

Manfrotto MLH1HS-2 отличается исключительно высокой надежностью и качеством изготовления: она выполнена в алюминиевом корпусе, производство Италия. Безопасная нагрузка 2 кг позволяет использовать тяжелые вспышки и светодиодные панели.