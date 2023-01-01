Головка Manfrotto Cold Shoe Tilt Head, «холодный башмак» на стойку 5/8" (MLH1HS-2)
Код товара : УТ-00042417
Артикул : MLH1HS-2
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.276
Описание
Головка Manfrotto MLH1HS-2 предназначена для установки накамерных вспышек на студийные стойки и другие держатели с «пальцем» 5/8". Отличительной особенностью является система пружинного контрбаланса, которая предотвращает резкие падения вспышки. По сравнению с первой моделью (MLH1HS) здесь улучшены поворотные рукоятки, а шахта для крепления зонта располагается немного под углом, чтобы головка вспышки светила максимально близко к центру зонтика.
Manfrotto MLH1HS-2 отличается исключительно высокой надежностью и качеством изготовления: она выполнена в алюминиевом корпусе, производство Италия. Безопасная нагрузка 2 кг позволяет использовать тяжелые вспышки и светодиодные панели.