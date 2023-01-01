Шаровая головка Manfrotto MLBALL предназначена специально для компактных осветителей Manfrotto серии Lumiemuse. Головка позволяет установить осветитель в горячий или холодный башмак для аксессуаров, а также имеет штативное гнездо 1/4"-20 для установки на настольный штатив, студийную стойку или другой держатель. Головка позволяет свободно вращать осветитель, а также наклонять его в диапазоне +/-35°. Головка Manfrotto MLBALL уже входит в комплект с осветителем Lumimuse8, а вот для Lumimuse3 и Lumimuse6 ее нужно приобретать отдельно.