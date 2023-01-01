Описание

PIXI Xtreme с адаптером для крепления GoPro работает как мини-штатив и рукоятка для съемки видео с рук. Штатив изготовлен из нержавеющей стали и прочного полимера Adapto, что обеспечивает непревзойденное качество и приятные тактильные ощущения. PIXI Xtreme выдерживает камеры весом до 1 кг, поэтому если снять адаптер для GoPro, то вы сможете использовать его вместе с зеркальной или беззеркальной камерой, а также с телефоном (необходим зажим для телефона, продается отдельно).

Наконец, PIXI Xtreme может использоваться в качестве подставки для аксессуаров: микрофона, монитора, вспышки и так далее.