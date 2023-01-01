Штатив Manfrotto Pixi Xtreme с адаптером для GoPro (MKPIXIEX-BK)
Код товара : УТ-00048150
Артикул : MKPIXIEX-BK
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, встроенная
Материал
нержавеющая сталь, полимер Adapto
Максимальная высота
16.5 см
Длина в сложенном положении
21.5 см
Физические характеристики
Вес
200 г
Вес (брутто), г
0.200
Описание
PIXI Xtreme с адаптером для крепления GoPro работает как мини-штатив и рукоятка для съемки видео с рук. Штатив изготовлен из нержавеющей стали и прочного полимера Adapto, что обеспечивает непревзойденное качество и приятные тактильные ощущения. PIXI Xtreme выдерживает камеры весом до 1 кг, поэтому если снять адаптер для GoPro, то вы сможете использовать его вместе с зеркальной или беззеркальной камерой, а также с телефоном (необходим зажим для телефона, продается отдельно).
Наконец, PIXI Xtreme может использоваться в качестве подставки для аксессуаров: микрофона, монитора, вспышки и так далее.