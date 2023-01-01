Описание

Manfrotto Element MII MobBT - идеально подходит для любителей и начинающих фотографов, которые используют компактные камеры, CSC, DSLR-камеры и смартфоны. Карбоновый штатив Manfrotto Element MII Mobile BT Carbon имеет легкий вес на плечах и устойчив на земле, позволяет фотографам, использующим смартфоны и камеры, легко и уверенно переключаться с одного устройства на другое в соответствии с задачами.

Коллекция Element MII – это эволюция линейки Element Big. Element MII, что означает MADE IN ITALY и MARK 2, предлагает высокое качество, безупречную конструкцию, стильный дизайн, а также несколько интересных обновлений и ценных функций. Кроме того, штатив оснащен известным универсальным зажимом для смартфона Universal Smartphone Clamp и пультом дистанционного управления Bluetooth от Manfrotto, которые обеспечивают фантастическую свободу творчества со смартфоном. MCLAMP надежно удерживает ваш смартфон и крепится с помощью внутренней резьбы 1/4 дюйма для удобной фотосъемки и видеосмартфонографии. Он держит любой смартфон шириной до 8,4 см. Он держит любой смартфон шириной до 8,4 см. Однокнопочная технология, сертифицированная Bluetooth®, может использоваться на расстоянии до 27,5 м от телефона и не требует приложения.

Сверхкомпактный, легкий и надежный, Element MII Mobile BT Carbon отличается превосходной конструкцией и необходимыми функциями, а также идеально подходит, чтобы дать волю вашему творческому порыву в дороге. Он раскладывается до 160 см, складывается до 42,5 см и весит всего 1,35 кг.

Element MII Mobile BT Carbon имеет полезную нагрузку до 8 кг, а значит он также подходит для более тяжелых зум-объективов, для которых необходим прочный штатив.

С алюминиевой шаровой головой пользователи Element MII наслаждаются плавностью движений, кадрируя свои кадры, и надежной фиксацией снаряжения на месте. Он имеет конструкцию с двойным замком с большой основной ручкой для управления движением головы и малой дополнительной ручкой для независимого панорамирования на 360°. Голова поставляется в комплекте с площадкой из высококачественного технополимера 200PL-PRO Light, прочной и легкой, совместимой с Arca-type и Manfrotto RC2. Ее резиновые вставки гарантируют прочное сцепление даже при съемке под самым критичным углом.

Прочная алюминиевая крестовина неизменно обеспечивает исключительную стабильность и надежность в полевых условиях. Ее оригинальное ядро обеспечивает минимальный размер​​за счет размещения запатентованных селекторов угла ног, которые позволяют быстрое переключение угла ног для оперативного и точного позиционирования камеры.

Система быстрого открывания ног и эргономичные поворотные замки twist-lock надежно фиксируют ноги в нужном положении, обеспечивая мгновенную настройку и удерживая ваше внимание на кадре.

Штатив оснащен крючком, расположенным в нижней части центральной колонны, чтобы при необходимости можно было добавить вес для дополнительной устойчивости.

Яркие, привлекательные цвета и графика делают эту модель идеальной для подчеркивания вашей индивидуальности.

Карбоновый штатив Element MII Mobile BT Carbon легко следует за вами везде и всегда, его удобно носить с собой благодаря мягкой транспортировочной сумке.