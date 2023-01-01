Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH, с шаровой головой 496RC2
Код товара : УТ-00028183
Артикул : MK290XTA3-BH
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 496RC2
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
170 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
146
Длина в сложенном положении
65,5 см
Диаметр ног
26, 22.5, 19 мм
Физические характеристики
Вес
1780 г (штатив) + 420 г (головка)
Вес (брутто), г
0.275
Описание
Новый штатив 290 Xtra – идеальное решение с точки зрения стабильности для фотографов-любителей. 290 Xtra - 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с алюминиевыми ногами и литым верхним основанием, улучшающим жесткость, износостойкость и производительность. Алюминиевые запорные рычаги ног с регулируемым натяжением позволяют нивелировать постепенное старение и износ замков, что обеспечивает долгую жизнь штатива без обращений в сервисные центры. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества. Центральная колонна с быстрой фиксацией добавляет гибкости при съемке, позволяя увеличить диапазон минимальной и максимальной высоты съемки. Накладка на одной из ножек штатива выполнена из резины, а не из поролона, что добавляет надежности при захвате. Штатив поставляется в комплекте с наплечной сумкой.
MK290XTA3-BH поставляется в комплекте с компактной и транспортабельной шаровой головой 496RC2. Ее широкий свободный ход вместе с быстросъемной площадкой позволяют быстро и просто выстроить кадр. Голова и площадка 200PL полностью изготовлены из алюминия, без добавления пластиковых деталей. Механизм регулировки трения позволяет фотографам вносить мелкие изменения в композицию даже при использовании тяжелого оборудования.
Штативы Manfrotto изготавливаются в Италии.