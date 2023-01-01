Описание

Новый штатив 290 Xtra – идеальное решение с точки зрения стабильности для фотографов-любителей. 290 Xtra - 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с алюминиевыми ногами и литым верхним основанием, улучшающим жесткость, износостойкость и производительность. Алюминиевые запорные рычаги ног с регулируемым натяжением позволяют нивелировать постепенное старение и износ замков, что обеспечивает долгую жизнь штатива без обращений в сервисные центры. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества. Центральная колонна с быстрой фиксацией добавляет гибкости при съемке, позволяя увеличить диапазон минимальной и максимальной высоты съемки. Накладка на одной из ножек штатива выполнена из резины, а не из поролона, что добавляет надежности при захвате. Штатив поставляется в комплекте с наплечной сумкой.

MK290XTA3-BH поставляется в комплекте с компактной и транспортабельной шаровой головой 496RC2. Ее широкий свободный ход вместе с быстросъемной площадкой позволяют быстро и просто выстроить кадр. Голова и площадка 200PL полностью изготовлены из алюминия, без добавления пластиковых деталей. Механизм регулировки трения позволяет фотографам вносить мелкие изменения в композицию даже при использовании тяжелого оборудования.

Штативы Manfrotto изготавливаются в Италии.