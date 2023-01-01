Штатив Manfrotto 290 XTRA с головкой 128RC (MK290XTA3-2W)
Код товара : УТ-00039665
Артикул : MK290XTA3-2W
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
жидкостная 2D видеоголовка 128RC, съемная
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
169.5 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
146
Регулировка силы трения
фиксированное сопротивление
Длина в сложенном положении
69.5 см
Диаметр ног
19, 22.5, 26 мм
Физические характеристики
Вес
2.56 кг (из них головка 1 кг)
Вес (брутто), г
2.560
Описание
Новый штатив 290 Xtra – идеальное решение с точки зрения стабильности для фотографов-любителей. 290 Xtra - 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с алюминиевыми ногами и литым верхним основанием, улучшающим жесткость, износостойкость и производительность. Алюминиевые запорные рычаги ног с регулируемым натяжением позволяют нивелировать постепенное старение и износ замков, что обеспечивает долгую жизнь штатива без обращений в сервисные центры. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества. Центральная колонна с быстрой фиксацией добавляет гибкости при съемке, позволяя увеличить диапазон минимальной и максимальной высоты съемки. Накладка на одной из ножек штатива выполнена из резины, а не из поролона, что добавляет надежности при захвате. Штатив поставляется в комплекте с наплечной сумкой.
MK290XTA3-BH поставляется в комплекте с компактной 2D головкой 128RC. Лёгкая жидкостная штативная голова с ручкой панорамирования и быстросъёмной штативной площадкой с двойной защитой, идеальна для камер весом до 4 кг. Отличается плавным гидравлическим движением с возможностью фиксации по вертикали и горизонтали. Данная модель окрашена в чёрный цвет. Может использоваться с площадкой 200PL-38.