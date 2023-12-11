Описание

Код товара: 136994

Данная модель изготовлена из высокопрочного, но при этом легкого алюминия, который защищен от коррозии полимерным покрытием.

Голова имеет три независимые степени свободы, предназначенные для точного контроля композиции во время проведения съемки природы, панорам и архитектурных построек, управляется тремя комфортными ручками эргономичной формы.

Каждая ось вращения оснащена градуированной шкалой для комфорта настройки композиции.

Особенность головки во фрикционном механизме, который встроен в оси продольного наклона и портретного положения. Данный механизм позволяет настроить головку так, чтобы при ослабленных основных зажимах камера не падала под собственным весом на петлях головы.

Голова снабжена быстросъемной площадкой 200PL, которая дает возможность оперативно прикрепить камеру на штатив, а потом так же быстро снять. Система крепления имеет предохранитель.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Незначительные потертости)

Комплектация: Штатив, площадка чехол

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения