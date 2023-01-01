Описание

Шаровая штативная головка Manfrotto XPRO обладает усовершенстованной системой запирания: фиксация головки происходит с помощью сразу трех клиньев. Регулировка силы трения позволяет пользователю выбрать подходящий баланс для разного по весу оборудования. Два пузырьковых уровня позволяют идеально выверить положение камеры как в пейзажной, так и в портретной ориентации. Вместо неприятной, пачкающей одежду смазки используются полимерные кольца, которые обеспечивают плавное и точное позиционирование камеры. При весе всего 500 г головка гарантированно выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать ее с самой тяжелой оптикой.

Штативная головка Manfrotto XPRO производится в Италии.