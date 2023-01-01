Штативная головка Manfrotto XPRO, шаровая (MHXPRO-BHQ2)
Код товара : УТ-00009217
Артикул : MHXPRO-BHQ2
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий, магниевый сплав
Максимальная нагрузка
10 кг
Физические характеристики
Вес
500 г
Вес (брутто), г
0.635
Описание
Шаровая штативная головка Manfrotto XPRO обладает усовершенстованной системой запирания: фиксация головки происходит с помощью сразу трех клиньев. Регулировка силы трения позволяет пользователю выбрать подходящий баланс для разного по весу оборудования. Два пузырьковых уровня позволяют идеально выверить положение камеры как в пейзажной, так и в портретной ориентации. Вместо неприятной, пачкающей одежду смазки используются полимерные кольца, которые обеспечивают плавное и точное позиционирование камеры. При весе всего 500 г головка гарантированно выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать ее с самой тяжелой оптикой.
Штативная головка Manfrotto XPRO производится в Италии.