Ключевой особенностью MHXPRO-3-Way является контроль силы трения для продольного и поперечного наклона, благодаря чему возможно точное позиционирование самого разного по весу и балансу оборудования. Три пузырьковых уровня позволяют идеально выровнять камеру, когда это нужно. Компактный дизайн: в сложенном положении головка занимает пространство 13 х 13.5 х 13.5 см и легко размещается в фотосумке или рюкзаке. Максимальная нагрузка: 8 кг, собственный вес: 1 кг. Материал: алюминий. Изготавливается в Италии.