Штативная голова Manfrotto MHXPRO-3-Way 3D
Код товара : УТ-00005483
Артикул : MHXPRO-3W
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы)
Материал
алюминий
Регулировка силы трения
есть, по всем осям, за исключением панорамного вращения
Физические характеристики
Вес
1 кг
Вес (брутто), г
0.750
Описание
Ключевой особенностью MHXPRO-3-Way является контроль силы трения для продольного и поперечного наклона, благодаря чему возможно точное позиционирование самого разного по весу и балансу оборудования. Три пузырьковых уровня позволяют идеально выровнять камеру, когда это нужно. Компактный дизайн: в сложенном положении головка занимает пространство 13 х 13.5 х 13.5 см и легко размещается в фотосумке или рюкзаке. Максимальная нагрузка: 8 кг, собственный вес: 1 кг. Материал: алюминий. Изготавливается в Италии.