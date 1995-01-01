Для всех фотографов-любителей, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову, 496 алюминиевая шаровая голова обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Эта штативная голова изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов зеркальных и беззеркальных камер. Головка имеет три независимых элемента управления: основная ручка для блокировки шара, встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; а также независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки.

На штативную шаровую голову 496 устанавливается уникальная площадка 200PL-PRO, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss.

Характеристики