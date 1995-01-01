Штативная голова Manfrotto MH496-BH, шаровая, до 10 кг (уцененный)
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Характеристики
Описание
Для всех фотографов-любителей, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову, 496 алюминиевая шаровая голова обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Эта штативная голова изготовлена из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов зеркальных и беззеркальных камер. Головка имеет три независимых элемента управления: основная ручка для блокировки шара, встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; а также независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки.
На штативную шаровую голову 496 устанавливается уникальная площадка 200PL-PRO, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss.
Характеристики
- Головка: шаровая
- Пузырьковый уровень: нет
- Быстросъемная площадка: 200PL-PRO
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Материал: алюминий
- Рабочая высота головки: 11.5 см
- Регулировка силы трения: есть
- Вес: 400 г
- Размеры: диаметр базы: 40 мм