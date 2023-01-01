Шаровая голова Manfrotto 494 позволяет быстро и точно выстроить кадр и отвечает требованиям всех любителей и опытных фотографов, которым нужна небольшая, но мощная шаровая голова. Она идеально подходит тем, кто ищет быстрое и простое решение, помогающее точно кадрировать снимки. Эта штативная голова сделана из высокопрочного и легкого алюминия, поэтому она очень портативная и достаточно прочная, чтобы выдерживать нагрузку до 9 кг. Идеальное решение для всех видов зеркальных или беззеркальных камер и даже для среднеформатных фотокамер. Головка имеет три независимых элемента управления: основная ручка для блокировки шара, встроенная ручка для управления трением и независимый регулятор панорамирования, который позволяет вращать камеру по горизонтали, зафиксировав ее по остальным осям для создания потрясающих панорамных снимков.