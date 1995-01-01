Чехол для штатива Manfrotto MBAG75PN, 75 см
Код товара : УТ-00045359
Артикул : MB MBAG75PN
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Официальная гарантия Manfrotto 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
630 г
Описание
Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона, предназначен для средних и больших фотоштативов Manfrotto. Вмещает штатив вместе с установленной на нем головкой: общая длина до 75 см. Есть внутренний карман для аксессуаров (рукоятки, инструмент для подтяжки винтов, площадки и т.д.). Уплотнитель из термоформованной пены надежно защищает головку штатива при транспортировке. Чехол специально сшит с ассиметричной формой – он более широкий со стороны головки и узкий со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла. Для переноски имеется широкий плечевой ремень.
- Внутренняя длина: 75 см
- Диаметр внешнего основания 16 см
- Диаметр внешней верхней части 17 см
- Диаметр внутреннего основания 15 см
- Диаметр внутренней верхней части 16 см
- Вес: 420 г