Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона, предназначен для средних и больших фотоштативов Manfrotto. Вмещает штатив вместе с установленной на нем головкой: общая длина до 75 см. Есть внутренний карман для аксессуаров (рукоятки, инструмент для подтяжки винтов, площадки и т.д.). Уплотнитель из термоформованной пены надежно защищает головку штатива при транспортировке. Чехол специально сшит с ассиметричной формой – он более широкий со стороны головки и узкий со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла. Для переноски имеется широкий плечевой ремень.