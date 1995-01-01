Чехол для штатива Manfrotto MBAG75N, 75 см
Код товара : УТ-00072946
Артикул : MB MBAG75N
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Гарантия 1 год.
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Описание
Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона со специальной крышкой из формованной EVA пены, которая защищает наиболее уязвимую деталь – штативную голову – от случайных ударов при транспортировке. Подкладка у данной версии отсутствует (она есть у MBAG75PN). Предназначен для штативов среднего размера: не более 75 см в сложенном виде (вместе со штативной головкой). Чехол специально сшит ассиметрично: шире со стороны головки и уже со стороны ножек. Благодаря этому штатив плотнее фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла для удобства укладывания и извлечения штатива. Для переноски имеется широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и две ручки. Также предусмотрена петелька из стропы, за которую чехол можно повесить на крючок.
Ткань чехла обработана водоотталкивающей пропиткой, поэтому ваше оборудование останется сухим даже в плохую погоду.
Вес: 350 г