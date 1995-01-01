Интуитивная в использовании, износостойкая и надежная. В этой умной сумке для штатива MBAG60N можно транспортировать штатив с головой общей длиной до 60 см. Идеальное решение для активных фотографов, которое позволяет вам перемещаться по свету и надежно переносить штатив с от одной локации к другой благодаря внутренней прокладке Thermoform. Инновационные конструктивные особенности включают асимметричную форму, которая позволяет носить штатив с установленной штативной головой, так что вы всегда будете готовы к мгновенной съемке.

Прочный чехол может выдерживать даже самые дождливые погодные условия, и она легко хранит высококачественное оборудование в безопасности, что избавит вас от лишнего беспокойства, когда вы находитесь в жестких условиях. Сумка предназначена для интенсивного использования и устойчива к разрывам и износу. Термоформованная боковая чаша действует как барьер между штативной головой, которая требует деликатного обращения, и внешними поверхностями. Эта сумка для штатива может использоваться для перевозки ряда штативов и имеет двухстороннюю молнию, которая проходит по всей длине сумки, так что вы можете извлечь свой штативный комплект за мгновение без каких-либо проблем. Для большего комфорта сумка имеет регулируемый плечевой ремень, поэтому вы можете носить ее самым удобным для вас образом.

Особенности:

Коническая форма чехла позволяет разместить штатив практически с любой головкой.

Молния проходит по всей длине чехла, опоясывая верхнюю часть.

Жесткая уплотнительная вставка в верхней части чехла надежно защитит головку от удара.

Прочный влагостойкий прорезиненный материал обеспечит сохранность содержимого в любую погоду.

Характеристики: