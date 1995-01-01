Чехол для штатива Manfrotto MBAG120PN, 120 см
Код товара : УТ-00072945
Артикул : MB MBAG120PN
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Гарантия 1 год.
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Описание
Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона с мягкой амортизирующей подкладкой и специальной крышкой из формованной EVA пены, которая защищает наиболее уязвимую деталь – штативную голову – от случайных ударов при транспортировке. Подкладка также делает комфортным ношение штатива на плече – детали штатива не бьют по телу.
Предназначен для очень больших штативов длиной 100 - 115 см (в сложенном виде).
Внутри предусмотрен карман на молнии, в который можно убрать рукоятки, инструмент для подтяжки винтов, инструкцию и так далее. Чехол специально сшит с ассиметричной формой – шире со стороны головки и уже со стороны ножек, – благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла для удобства укладывания и извлечения штатива. Для переноски имеется широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и две ручки.
Ткань чехла обработана водоотталкивающей пропиткой, поэтому ваше оборудование останется сухим даже в плохую погоду.
Характеристики
- Размеры внутренние: 115 х 18 см
- Вес: 1.02 кг