Описание

Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона с мягкой амортизирующей подкладкой и специальной крышкой из формованной EVA пены, которая защищает наиболее уязвимую деталь – штативную голову – от случайных ударов при транспортировке. Подкладка также делает комфортным ношение штатива на плече – детали штатива не бьют по телу.

Предназначен для очень больших штативов длиной 100 - 115 см (в сложенном виде).

Внутри предусмотрен карман на молнии, в который можно убрать рукоятки, инструмент для подтяжки винтов, инструкцию и так далее. Чехол специально сшит с ассиметричной формой – шире со стороны головки и уже со стороны ножек, – благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла для удобства укладывания и извлечения штатива. Для переноски имеется широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и две ручки.

Ткань чехла обработана водоотталкивающей пропиткой, поэтому ваше оборудование останется сухим даже в плохую погоду.

Характеристики