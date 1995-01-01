Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона, предназначен для больших видеоштативов. Вмещает штатив вместе с установленной на нем головкой. Есть внутренний карман для аксессуаров (рукоятки, инструмент для подтяжки винтов, площадки и т.д.). Уплотнитель из термоформованной пены надежно защищает головку штатива при транспортировке. Чехол специально сшит с ассиметричной формой - он широкий со стороны головки и узкий со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла. Для переноски имеется широкий плечевой ремень, пара ручек для переноски в горизонтальном положении и ручка для переноски в вертикальном положении.