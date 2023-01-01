Чехол для штатива Manfrotto MBAG80PN
Код товара : 00000051127
Артикул : MB MBAG80PN
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
630 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Плотный чехол из износостойкого баллистического нейлона, предназначен для больших фотоштативов (серия 055) и средних видеоштативов. Вмещает штатив вместе с установленной на нем головкой. Есть внутренний карман для аксессуаров (рукоятки, инструмент для подтяжки винтов, площадки и т.д.). Уплотнитель из термоформованной пены надежно защищает головку штатива при транспортировке. Чехол специально сшит с ассиметричной формой - он широкий со стороны головки и узкий со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Молния открывается на всю длину чехла. Для переноски имеется широкий плечевой ремень.
- Внутренняя длина: 80 см
- Диаметр внешнего основания 15 см
- Диаметр внешней верхней части 23 см
- Диаметр внутреннего основания 13 см
- Диаметр внутренней верхней части 21 см
- Вес 0.64 кг