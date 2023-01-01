Описание

Lumie Play самый небольшой светильник в линейке Manfrotto Lumie, но даже при своих миниатюрных размерах он обеспечивает мощное дополнительное освещение. Прекрасно помещается в сумке и даже в кармане. Это прекрасный многофункциональный светильник, особенно подходит для съемки видео, а так же в фотографии, как заполняющий свет.

Первоклассные литий-полимерные аккумуляторы с зарядкой по USB обеспечивают длительное время работы светильника - до 1 часа. Светильник Lumie Play имеет лапку-адаптер для установки в "горячий башмак" камеры и штативную резьбу 1/4"-20, которая позволяет устанавливать светильник на штатив или другой держатель. Каждый набор также включает в себя крепление для фильтров и 2 желатиновых фильтра: желтый меняет цветовую температуру освещения (получается теплый свет, как у ламп накаливания), прозрачный играет роль рассеивателя, можно использовать оба фильтра сразу.

При регистрации покупки на сайте производителя вы получаете расширенную гарантию сроком 2 года.

Характеристики: