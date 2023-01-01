Светодиодный осветитель Manfrotto LED Lumie Play (MLUMIEPL-BK)
Код товара : УТ-00008850
Артикул : MLUMIEPL-BK
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.135
Описание
Lumie Play самый небольшой светильник в линейке Manfrotto Lumie, но даже при своих миниатюрных размерах он обеспечивает мощное дополнительное освещение. Прекрасно помещается в сумке и даже в кармане. Это прекрасный многофункциональный светильник, особенно подходит для съемки видео, а так же в фотографии, как заполняющий свет.
Первоклассные литий-полимерные аккумуляторы с зарядкой по USB обеспечивают длительное время работы светильника - до 1 часа. Светильник Lumie Play имеет лапку-адаптер для установки в "горячий башмак" камеры и штативную резьбу 1/4"-20, которая позволяет устанавливать светильник на штатив или другой держатель. Каждый набор также включает в себя крепление для фильтров и 2 желатиновых фильтра: желтый меняет цветовую температуру освещения (получается теплый свет, как у ламп накаливания), прозрачный играет роль рассеивателя, можно использовать оба фильтра сразу.
При регистрации покупки на сайте производителя вы получаете расширенную гарантию сроком 2 года.
Характеристики:
- Освещенность на расстоянии 1 м: 220 люкс
- Индекс цветопередачи (CRI) >92
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время работы: 60 минут
- Регулировка яркости: 3 уровня
- Число светодиодов: 3
- Угол освещения: 50° (без рассеивателя)
- Цветовая температура: 5600° К (без светофильтра)
- Размеры: 28 x 71 x 53 мм
- Вес: 74 г