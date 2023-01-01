Описание

Lumie Art - карманный светодиодный осветитель мощностью 440 люкс, с возможностью регулировки яркости (3 ступени). Подходит как для фото, так и для видеосъемки: используйте его в качестве основного света при слабом освещении, для мягкой подсветки теневых областей или для создания светового акцента. Поскольку это источник постоянного света, а не вспышка, вы сможете наблюдать изменение светового рисунка в реальном времени, без необходимости делать многочисленные тестовые снимки. Благодаря малым размерам его всегда можно взять с собой, это идеальное решение для съемки на выезде.

Lumie Art имеет штативное гнездо (1/4"-20) для крепления на различных штативах, моноподах и прочих держателях, а также адаптер для "башмака" камеры. Он питается от встроенной литий-полимерной батареи, которой хватает приблизительно на 65 минут работы при полной мощности или 4 часа при минимальной. Зарядка осуществляется по USB (USB micro), поэтому вы сможете использовать зарядное устройство от вашего телефона или универсальный внешний аккумулятор. Индекс цветопередачи (CRI): более 92, угол освещения: 50°, цветовая температура: 5600 К. В комплекте: держатель для светофильтров, рассеивающий светофильтр (диффузор), светофильтр для ламп накаливания, а также кейс для фильтров.