Сумка 90 см для перевозки трех стоек (1052 или аналогичных). Удобный плечевой ремень с регулировкой длины. Прочный влагостойкий прорезиненный материал обеспечит сохранность содержимого в любую погоду. Внешние габариты чехла 12,5х90х16 см, внутренние 11х88х16 см.