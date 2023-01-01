Сумка Manfrotto LBAG90 для стоек
Код товара : УТ-00017209
Артикул : MB LBAG90
6 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
535 г
Вес (брутто), г
0.535
Описание
Сумка 90 см для перевозки трех стоек (1052 или аналогичных). Удобный плечевой ремень с регулировкой длины. Прочный влагостойкий прорезиненный материал обеспечит сохранность содержимого в любую погоду. Внешние габариты чехла 12,5х90х16 см, внутренние 11х88х16 см.
- Артикул: MB LBAG90
- Производитель: MANFROTTO
- Длина: 90 см
- Вес: 535 г