Сумка для стоек Manfrotto LBAG110
Код товара : УТ-00043365
Артикул : MB LBAG110
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
520 г
Вес (брутто), г
0.520
Материал
нейлон
Описание
Долговечная, портативная и универсальная. Сумка выполнена из прочного нейлона и вмещает 3 студийные стойки длиной до 109 см. Благодаря водоотталкивающим свойствам материала вы можете защитить свое оборудование в любую погоду. Благодаря стенкам с уплотнителем вы можете спокойно хранить и перевозить свое снаряжение, не опасаясь случайных ударов. Она также идеально подходит для хранения длинных разборных штанг. Ремень сделан с мягкой плечевой накладкой для комфортного ношения. А с помощью продуманных молний снаряжение можно быстро упаковать или извлечь на ходу. Сумка изготовлена в Италии.