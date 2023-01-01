Долговечная, портативная и универсальная. Сумка выполнена из прочного нейлона и вмещает 3 студийные стойки длиной до 109 см. Благодаря водоотталкивающим свойствам материала вы можете защитить свое оборудование в любую погоду. Благодаря стенкам с уплотнителем вы можете спокойно хранить и перевозить свое снаряжение, не опасаясь случайных ударов. Она также идеально подходит для хранения длинных разборных штанг. Ремень сделан с мягкой плечевой накладкой для комфортного ношения. А с помощью продуманных молний снаряжение можно быстро упаковать или извлечь на ходу. Сумка изготовлена в Италии.