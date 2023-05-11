Штативная головка Manfrotto Junior Geared Head 410 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067527
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-05-11/14
Причина уценки:
Новая
21 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 132527
Производитель Manfrotto
Тип головка
Применение для видеокамеры
Размер резьбового соединения 1/4"
Характеристики
Тип головка
Применение для видеокамеры
Размер резьбового соединения 1/4"
Максимальная нагрузка 5 кг
Высота 13 см
Вес 1400 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация: шативная голова, площадка с винтом
Гарантия 90 дней.