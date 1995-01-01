Сумка Manfrotto Cineloader Small - вместительный кофр для видеоборудования и не только. Разработанная таким образом, чтобы идеально вмещать полностью оснащенную камеру или беззеркальную видеосистему с аксессуарами, инструментами или аудиооборудованием. Разработанная специально для быстрого выполнения заданий, Кофр Pro Light Cineloader Small является самым легким и компактным в линейке. Идеально подходит для видеожурналистов в разъездах или для группы из одного человека. Протестирован на грузоподъемность 10 кг, что дает множество возможностей для комплектации его полезным фотооборудованием.

Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и твердые материалы были объединены: благодаря термоформованной защитной крышке EVA профессионалы будут спокойны при транспортировке своего снаряжения независимо от условий. Благодаря этой жесткой платформе комплект может быть полностью загружен и закреплен. На крышке также имеется 1 прозрачный большой карман для дополнительных аксессуаров.

Сумка оснащена дополнительным пространством для удовлетворения всех возможных потребностей. Благодаря двум внешним карманам, оснащенным петлями для ремня, к ней могут быть добавлены модульные подсумки, карабины или любые другие аксессуары. Как и другие кофры Cineloader, Cineloader Small можно штабелировать, когда вам нужно загрузить фургон или тележку. Основное отделение для камеры оснащено набором из трех перегородок M-Guard, одна из которых разделяется пополам, что дает еще больше свободы при подборе внутреннего пространства сумки под ваше снаряжение. Также имеется встроенная эластичная петля, позволяющая удерживать камеру неподвижно во время транспортировки.

Сумка снабжена двумя прочными верхними ручками, которые помогают избежать случайного открывания. Две усиленные ручки по бокам и съемный плечевой ремень для реализации различных потребностей в транспортировке. В дополнение к своей универсальности сумка также может перевозиться на тележке благодаря лямке сзади и двум большим петлям снизу.

Серия Pro Light Cineloader изготовлена из водоотталкивающей ткани RipStop из нейлона/полиэстера с армирующей нитью для достижения сбалансированного веса, уникального внешнего вида и высокой производительности. Прочные молнии YKK, усиление hypalon, планки и съемники делают сумки одновременно сверхлегкими и достаточно прочными, чтобы выдерживать самое интенсивное использование. Дно имеет покрытие для устойчивости к загрязнению и защиты от влаги. Окошко на короткой стороне сумки идеально подходит для размещения визитных карточек, названия компании или контрольного списка. А внутри сумки спрятан небольшой специальный кармашек для авиационной бирки.

Основные особенности:

Ручная кладь: сумка соответствует стандарту для провоза в качестве ручной клади (в связи с постоянно меняющимися ограничениями уточняйте у своего перевозчика перед вылетом)

Сменные разделители: Модульные и простые в использовании, эти разделители позволяют вам индивидуально подогнать внутреннюю часть сумки под ваше снаряжение, создав отделение точного размера.

Водоотталкивающее средство: Специально нанесенное покрытие на ткань, которое препятствует загрязнению и проникновению к влаги

Система защиты камеры: CPS Манфротто – Система защиты камеры была специально разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и ударопрочности там, где это действительно важно.

Крепление к тележке: Для удобства транспортировки на колесиках просто наденьте соответствующий соединитель ремня на любую стандартную тележку или ручку для багажа.

Технические характеристики: