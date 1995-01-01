Протестированная грузоподъемность 15 кг, 4 модульных перегородки, карманы с внутренними разделителями. Это лишь некоторые из особенностей сумки Manfrotto Cineloader Medium. Она разработана для перевозки целой видеостудии и способна вместить репортерскую видеокамеру, а также аксессуары, инструменты, аудио- и осветительное оборудование. Это идеальный выбор для съемочных групп, которые ищут профессиональное решение, позволяющее взять с собой все необходимое для выполнения сложных задач.

Будучи сумкой высокой вместимости, сумка серии Cineloader позволяет профессионалам использовать внутренние и внешние отделения сумки в множестве вариантов сочетания, что делает сумку отличным выбором не только для ношения видеокамеры, но и для перевозки всего необходимого.

Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и твердые материалы были объединены, чтобы создать новый уровень защиты: благодаря термоформованной крышке из EVA профессионалы будут спокойны при транспортировке своего оборудования в любых условиях. Благодаря этой жесткой платформе на верхней крышке можно разместить штативный комплект, а другие полностью загруженные сумки Cineloader можно складывать сверху, не опасаясь повредить содержимое. Внутри крышки также есть три прозрачных кармана и отсек для ручки или других аксессуаров.

Благодаря своей прямоугольной форме и размерам сумка предлагает много пространства для хранения техники и оснащена четырьмя внешними карманами. В переднем органайзере есть место для хранения различных аксессуаров, таких как кабели и блокноты. Задний карман предназначен для хранения документов, а два расширяемых боковых кармана создают дополнительное пространство для дополнительного оборудования. Наружные как передние, так и задние карманы также имеют несколько петель для крепления и подвешивания аксессуаров.

В основном отделении для камеры достаточно места, а внутреннее пространство можно организовать по своему усмотрению с помощью 4 перегородок M-Guard, из которых основная разделяется пополам для большей гибкости. Встроенная эластичная петля для камеры также обеспечивает дополнительную устойчивость во время движения.

Cineloader Medium предлагает несколько решений для транспортировки благодаря большим ручкам сверху, усиленным боковым ручкам, съемному плечевому ремню и петлям для тележки. Внутри сумки спрятан небольшой специальный карман для AirTag, чтобы не потерять сумку и не забыть.

Серия сумок Pro Light Cineloader изготовлена из водоотталкивающей нейлоновой/полиэстеровой ткани RipStop с армирующей нитью для достижения сбалансированного веса, уникального внешнего вида и высокой производительности. Прочные молнии YKK, усиление из гипалона, отделка и бегунки делают сумки легкими и достаточно прочными, чтобы выдерживать самое интенсивное использование.

Характеристики: