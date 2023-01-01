Описание

Штатив Befree GT XPRO дополняет линейку товаров для продвинутых любителей и профессионалов. Новая система замков M-lock позволяет открывать и закрывать все секции ног одной рукой, замок открывается и запирается быстрым поворотом на 90°, работать со штативом легко и быстро. Цанговые замки занимают меньше места по сравнению с рычажными (клипсовыми), что делает весь штатив также легче и компактнее. Механизм 90° наклона центральной колонны расположен под верхним основанием штатива, в случае необходимости он выдвигается одним пальцем и быстро переводит колонну в горизонтальное положение – для съемки от уровня земли, предметной съемки или макро. Минимальная высота для съемки составляет всего 9 см!

Принимая эстафету от нашего профессионального оборудования, верхнее основание штатива имеет коннектор Easy Link, что превращает штатив в мобильную студию с возможностью установки LED светильника, рефлектора или других аксессуаров.

Алюминиевая шаровая голова 496 (MH496-BH) обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Она изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, чрезвычайно портативна и достаточно прочна, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов зеркальных и беззеркальных камер (в том числе - с тяжелыми зум-объективами). Головка имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы; встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара (для удобства использования с тяжелыми камерами) и независимая ручка панорамирования. Быстросъемная площадка полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss. Вы можете использовать опциональные длинные или L-образные площадки.