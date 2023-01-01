Штатив Manfrotto Befree GT XPRO Alu c головкой 496 (MKBFRA4GTXP-BH)
Код товара : УТ-00036122
Артикул : MKBFRA4GTXP-BH
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая 496 (MH496-BH)
Материал
алюминий
Углы наклона ног
22°, 54°, 89°
Максимальная высота
164 см
Рабочая высота головки
головка: 11.5 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
142
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
43 см
Наклон центральной штанги
есть, на 90°
Диаметр ног
15.5, 19, 22.5, 26 мм
Минимальная высота
9 см
Физические характеристики
Вес
2 кг
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Штатив Befree GT XPRO дополняет линейку товаров для продвинутых любителей и профессионалов. Новая система замков M-lock позволяет открывать и закрывать все секции ног одной рукой, замок открывается и запирается быстрым поворотом на 90°, работать со штативом легко и быстро. Цанговые замки занимают меньше места по сравнению с рычажными (клипсовыми), что делает весь штатив также легче и компактнее. Механизм 90° наклона центральной колонны расположен под верхним основанием штатива, в случае необходимости он выдвигается одним пальцем и быстро переводит колонну в горизонтальное положение – для съемки от уровня земли, предметной съемки или макро. Минимальная высота для съемки составляет всего 9 см!
Принимая эстафету от нашего профессионального оборудования, верхнее основание штатива имеет коннектор Easy Link, что превращает штатив в мобильную студию с возможностью установки LED светильника, рефлектора или других аксессуаров.
Алюминиевая шаровая голова 496 (MH496-BH) обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Она изготовлена из высокопрочного, легкого алюминия, чрезвычайно портативна и достаточно прочна, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов зеркальных и беззеркальных камер (в том числе - с тяжелыми зум-объективами). Головка имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы; встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара (для удобства использования с тяжелыми камерами) и независимая ручка панорамирования. Быстросъемная площадка полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss. Вы можете использовать опциональные длинные или L-образные площадки.