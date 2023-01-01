Описание

Самый высокий и прочный из штативов серии Befree. Максимальная нагрузка в 10 кг позволяет легко использовать этот штатив с профессиональными зеркальными камерами и фотоаппаратами среднего формата. Крестовина и ноги штатива усилены, чтобы обеспечивать максимальную стабильность.

Новые цанговые замки M-Lock с коротким ходом запираются быстро и надежно, при этом они не выступают за габариты и не цепляются за посторонние предметы при ношении. Механизм изменения наклона ножек также улучшен по сравнению с предыдущими моделями, он работает мягко и легко подходит к использованию как правой, так и левой рукой.

Головка MH496-BH обладает регулировкой силы трения для адаптации к камерам разных весовых категорий, а также отдельной блокировкой панорамирования, обеспечивающей возможность съемки многокадровых панорам. Головка совместима с площадками систем Manfrotto RC2 и Arca Swiss, что позволяет, например, использовать более длинные площадки для балансировки крупных камер.

Штатив компактно складывается и мало весит, поэтому его легко брать в путешествия и туристические вылазки. Befree GT ориентирован на любителей и профессионалов, работающих за пределами студии.

Штатив изготавливается в Италии.