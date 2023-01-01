Штатив Manfrotto Befree GT с шаровой головкой (MKBFRTA4GT-BH)
Код товара : УТ-00028567
Артикул : MKBFRTA4GT-BH
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, MH496-BH
Материал
алюминий
Углы наклона ног
22°, 54°, 89°
Максимальная высота
164 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
140
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
43 см
Диаметр ног
15.5, 19, 22.5, 26 мм
Физические характеристики
Вес
1850 г
Вес (брутто), г
0.031
Описание
Самый высокий и прочный из штативов серии Befree. Максимальная нагрузка в 10 кг позволяет легко использовать этот штатив с профессиональными зеркальными камерами и фотоаппаратами среднего формата. Крестовина и ноги штатива усилены, чтобы обеспечивать максимальную стабильность.
Новые цанговые замки M-Lock с коротким ходом запираются быстро и надежно, при этом они не выступают за габариты и не цепляются за посторонние предметы при ношении. Механизм изменения наклона ножек также улучшен по сравнению с предыдущими моделями, он работает мягко и легко подходит к использованию как правой, так и левой рукой.
Головка MH496-BH обладает регулировкой силы трения для адаптации к камерам разных весовых категорий, а также отдельной блокировкой панорамирования, обеспечивающей возможность съемки многокадровых панорам. Головка совместима с площадками систем Manfrotto RC2 и Arca Swiss, что позволяет, например, использовать более длинные площадки для балансировки крупных камер.
Штатив компактно складывается и мало весит, поэтому его легко брать в путешествия и туристические вылазки. Befree GT ориентирован на любителей и профессионалов, работающих за пределами студии.
Штатив изготавливается в Италии.