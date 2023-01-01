Описание

Универсальный фоторюкзак для города

Вмещает зеркальную или беззеркальную камеру, 3-4 объектива и 15'' ноутбук

Изготовлен из высококачественных материалов

Съемная сумка-вкладыш для камеры, которую можно использовать как плечевую сумку

Доступ с нескольких сторон и крепление для штатива

Рюкзак Manfrotto Chicago 50 - это идеальное решение премиум-класса, в котором любовь к фотографии и городскому образу жизни сочетается с комфортом и функциональным дизайном. Этот универсальный рюкзак для камеры создан для удовлетворения всех потребностей городских фотографов: от повседневной городской жизни до фотосессий и поездок на выходные. Универсальным его делает съемная вставка для камеры: вы можете всего за несколько секунд переделать Chicago 50 из фоторюкзака в рюкзак повседневный: для одежды, электроники и прочих вещей. Вставку при этом можно использовать в качестве отдельной плечевой сумки.

Он подходит для зеркальной или беззеркальной камеры со стандартным зум-объективом и 2-3 дополнительными объективами, в зависимости от их размера. Сюда также поместится стабилизатор для телефона типа DJI Osmo Mobile или камера типа Osmo Pocket: для них предусмотрен специальный внутренний карман на боковом клапане. Верхнее отделение полностью зарезервировано для ваших личных вещей. Кроме того, на задней панели, у спинки, располагается отсек для ноутбука, который отделен от основного и вмещает 15" ноутбука или Apple MacBook Pro 16.

Для вашего спокойствия этот рюкзак оснащен системой защиты Manfrotto Slim-Tech Protection System, которая гарантированно защитит ваше снаряжение от ударов внутри сумки. Держатель штатива с 3 различными конфигурациями на передней панели позволяет вам всегда иметь с собой дорожный штатив. Двусторонние внешние эластичные карманы с обеих сторон подходят для бутылки воды, фляги или настольного штатива.

Благодаря своему строгому и элегантному виду он станет идеальным компаньоном для городских приключений! Материалы и детали подобраны с особой тщательностью: ткань с матовым покрытием, нижняя часть усилена волокном Kevlar, фирменные пряжки Duraflex и молнии YKK. Рюкзак обработан водоотталкивающей пропиткой, а на случай сильных ливней или длительного пребывания под дождем в комплект поставки входит чехол-дождевик.