Описание

Городской рюкзак двойного назначения: для ношения камеры и повседневный. Хорошо подходит для беззеркальных камер, включая полнокадровые модели (без батарейной ручки). Камера с установленным объективом и еще 2-3 объектива размещаются во внутренней вставке, которую можно извлечь, освободив все внутреннее пространство для личных вещей. Вставку можно использовать и с вещами: в этом случае она выступает в роли органайзера. Отдельный карман для ноутбука вмещает модели с диагональю 14-15 дюймов (и даже MacBook Pro 16"). Штатив можно закрепить с помощью пары ремней и тканевой чаши (в комплекте).

Верхнее отделение целиком предназначается для личных вещей: сюда можно положить книжку, наушники, солнцезащитные очки и так далее. По бокам расположены два эластичных кармана, которые легко вмещают по литровой бутылке воды. Внутренние карманы позволяют разместить различные аксессуары: например, камеру DJI Osmo Pocket, а также карты памяти, батарейки, кабели и прочее.

Backpack 30 Chicago выполнен из синтетических тканей высокого качества: плотный нейлон с водоотталкивающей пропиткой, низ усилен кевларом, пряжки Duraflex, молнии YKK. Дизайн рюкзака современный, минималистичный. В комплекте идет водонепроницаемый чехол от дождя.