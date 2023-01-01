Рюкзак Manfrotto Backpack 30 Chicago
Код товара : УТ-00041751
Артикул : MB CH-BP-30
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.6 кг
Вес (брутто), г
1.600
Вместимость
беззеркальная камера с установленным объективом + 2-3 объектива или вспышки + ноутбук 15" + штатив на внешнем креплении + аксессуары и личные вещи
Материал
нейлон, кевлар, молнии YKK
Размеры внутренние
39 х 26 х 13 см, из них: отсек для камеры 25 х 21 х 10 см, отсек для ноутбука: 37 х 26 х 2 см, верхний отсек 26 х 13 х 9 см
Описание
Городской рюкзак двойного назначения: для ношения камеры и повседневный. Хорошо подходит для беззеркальных камер, включая полнокадровые модели (без батарейной ручки). Камера с установленным объективом и еще 2-3 объектива размещаются во внутренней вставке, которую можно извлечь, освободив все внутреннее пространство для личных вещей. Вставку можно использовать и с вещами: в этом случае она выступает в роли органайзера. Отдельный карман для ноутбука вмещает модели с диагональю 14-15 дюймов (и даже MacBook Pro 16"). Штатив можно закрепить с помощью пары ремней и тканевой чаши (в комплекте).
Верхнее отделение целиком предназначается для личных вещей: сюда можно положить книжку, наушники, солнцезащитные очки и так далее. По бокам расположены два эластичных кармана, которые легко вмещают по литровой бутылке воды. Внутренние карманы позволяют разместить различные аксессуары: например, камеру DJI Osmo Pocket, а также карты памяти, батарейки, кабели и прочее.
Backpack 30 Chicago выполнен из синтетических тканей высокого качества: плотный нейлон с водоотталкивающей пропиткой, низ усилен кевларом, пряжки Duraflex, молнии YKK. Дизайн рюкзака современный, минималистичный. В комплекте идет водонепроницаемый чехол от дождя.