Штативная площадка Manfrotto 785PL (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070017
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-09-09/02
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
1 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135017
Быстросъемная площадка для определенных моделей компактных штативов Manfrotto Modo. Стандартный штативный винт 1/4"-20.
Материалы: технополимер.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: площадка
Гарантия 14 дней.