Описание

Код товара: 135025

Прочный трёхсекционный монопод с надёжной резиновой рукояткой, кистевым ремнем для переноски, системой быстродействующих фиксаторов ноги с ходом 45°, крупной 60-мм площадкой с пластиковым покрытием и двумя фиксирующими винтами с резьбой 1/4" и 3/8" для установки камеры или штативной головки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: монопод

Гарантия 14 дней.