Монопод Manfrotto 681B, 67-161 см, до 12 кг (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00070025
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-09-10/04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости краски на зажимных креплениях до металла, царапины на центральной ножке.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135025
Прочный трёхсекционный монопод с надёжной резиновой рукояткой, кистевым ремнем для переноски, системой быстродействующих фиксаторов ноги с ходом 45°, крупной 60-мм площадкой с пластиковым покрытием и двумя фиксирующими винтами с резьбой 1/4" и 3/8" для установки камеры или штативной головки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
Комплектация: монопод
Гарантия 14 дней.