Описание

Код товара: 139663

4-секционный алюминиевый монопод.

Эргономичная прорезиненная ручка для быстрой надежной работы

Регулируемый ремешок на запястье для портативности

Быстродействующие фиксаторы ног с шагом 45°

60 мм площадка для камеры с двойным винтом 1/4'' и 3/8''

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Потеряна пружина в нижней секции - на работу зажима не повлияло)

Комплектация: Монопод , площадка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения