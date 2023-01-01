Адаптер Manfrotto 577 с быстросъемной площадкой
Код товара : УТ-00023358
Артикул : 577
11 790 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.294
Описание
Совместим с площадкой 501PL (поставляется с видеоголовами 501HDV, 503 и 519), а также специальной площадкой 504PLONG. Быстросъёмный адаптер позволяет вам снимать камеру с головы, не отсоединяя её от площадки, и ставить её на любую другую опору. Имеет винты 1/4" и 3/8" для присоеднения к камере.