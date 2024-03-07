Штативная площадка Manfrotto 501PL (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073850 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-07/01

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Задать вопрос Причина уценки: новая не использовалась, в полиэтиленовой упаковке без коробки 4 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138850 Совместимость: Manfrotto 701hdv 501hdv 503HDV MH055M0-Q5

Материал: алюминиевый сплав

Винты: 3/8 "и 1/4"

Размер: 120х48х10 мм

Вес: чуть меньше 100гр Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

Комплектация: на фото

Гарантия 14 дней.

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