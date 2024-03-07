Штативная площадка Manfrotto 501PL (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00073850
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-07/01
Причина уценки:
новая не использовалась, в полиэтиленовой упаковке без коробки
4 490 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138850
Совместимость: Manfrotto 701hdv 501hdv 503HDV MH055M0-Q5
Материал: алюминиевый сплав
Винты: 3/8 "и 1/4"
Размер: 120х48х10 мм
Вес: чуть меньше 100гр
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
Комплектация: на фото
Гарантия 14 дней.
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