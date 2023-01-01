Рукоятка для головок Manfrotto 500 (MVH500A и MVH500AH). Выполнена из алюминия с резиновой накладкой на ручке. Длина 32 см. Может устанавливаться с правой или с левой стороны головки, угол наклона также регулируется. Вес 113 г.