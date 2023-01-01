Рукоятка Manfrotto 500HLV для головок MVH500A и MVH500AH
Код товара : УТ-00039875
Артикул : 500HLV
5 490 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.113
Описание
Рукоятка для головок Manfrotto 500 (MVH500A и MVH500AH). Выполнена из алюминия с резиновой накладкой на ручке. Длина 32 см. Может устанавливаться с правой или с левой стороны головки, угол наклона также регулируется. Вес 113 г.