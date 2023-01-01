Описание

Стойка Nano Plus – прочнейшая стойка Nano Manfrotto, созданная специально для самых требовательных создателей контента. В особенности удобна для выездной съемки, работы на локациях. При внушительной максимальной нагрузке в 4 кг в разложенном виде Nano Plus комфортна и бескомпромиссна в работе с новейшим портативным световым оборудованием, включая вспышки или LED светильники даже в сочетании с модификаторами света, что позволяет вам сосредоточиться на своем творчестве. Небольшая длина в сложенном виде (всего 52 см) делает Nano Plus идеальным вариантом для творческих людей.

Портативная опора для света Nano Plus стабильна и надежна. Она легко помещается в карман для штатива на боковой части большинства сумок или рюкзаков для камеры, что позволяет оставаться налегке.

Nano Plus оснащена полезной выравнивающей ногой, что обеспечивает стабильную вертикальную опору для света даже в сложных условиях, таких как неровная местность, скрытые улочки города и даже скалистые склоны. Эта универсальная стойка для имеет несколько вариантов крепления, включая 16-миллиметровую втулку с резьбой 3/8'' плюс съемный резьбовой адаптер 1/4'', обеспечивая надежное крепление для широкого спектра светового оборудования.

Еще одно большое преимущество Nano Plus – максимальная высота 197 см, позволяющая пользователям размещать осветительные приборы на комфортном для съемки уровне.

Характеристики