Стойка Nano Plus – прочнейшая стойка Nano Manfrotto, созданная специально для самых требовательных создателей контента. В особенности удобна для выездной съемки, работы на локациях. При внушительной максимальной нагрузке в 4 кг в разложенном виде Nano Plus комфортна и бескомпромиссна в работе с новейшим портативным световым оборудованием, включая вспышки или LED светильники даже в сочетании с модификаторами света, что позволяет вам сосредоточиться на своем творчестве. Небольшая длина в сложенном виде (всего 52 см) делает Nano Plus идеальным вариантом для творческих людей.