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Стойка Manfrotto 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг

  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
  • 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
Код товара:УТ-00051162
Артикул:5002BL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стойка Nano Plus – прочнейшая стойка Nano Manfrotto, созданная специально для самых требовательных создателей контента. В особенности удобна для выездной съемки, работы на локациях. При внушительной максимальной нагрузке в 4 кг в разложенном виде Nano Plus комфортна и бескомпромиссна в работе с новейшим портативным световым оборудованием, включая вспышки или LED светильники даже в сочетании с модификаторами света, что позволяет вам сосредоточиться на своем творчестве. Небольшая длина в сложенном виде (всего 52 см) делает Nano Plus идеальным вариантом для творческих людей.

Портативная опора для света Nano Plus стабильна и надежна. Она легко помещается в карман для штатива на боковой части большинства сумок или рюкзаков для камеры, что позволяет оставаться налегке.

Nano Plus оснащена полезной выравнивающей ногой, что обеспечивает стабильную вертикальную опору для света даже в сложных условиях, таких как неровная местность, скрытые улочки города и даже скалистые склоны. Эта универсальная стойка для имеет несколько вариантов крепления, включая 16-миллиметровую втулку с резьбой 3/8'' плюс съемный резьбовой адаптер 1/4'', обеспечивая надежное крепление для широкого спектра светового оборудования.

Еще одно большое преимущество Nano Plus – максимальная высота 197 см, позволяющая пользователям размещать осветительные приборы на комфортном для съемки уровне.

Характеристики

  • Минимальная высота: 52 см
  • Максимальная высота: 197 см
  • Полезная нагрузка: 4 кг
  • Грузоподъемность при максимальном удлинении: 3 кг
  • Диаметр колонны: 29, 26, 23, 20, 16 мм
  • Размах ножек: 105 см
  • Выравнивающая нога: есть, 1
  • Амортизация: нет
  • Материал: алюминий
  • Длина в сложенном виде: 52 см
  • Вес: 1.35 кг