Стойка Manfrotto 5002BL Nano Plus, 197 см, до 4 кг
Код товара : УТ-00051162
Артикул : 5002BL
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.350
Описание
Стойка Nano Plus – прочнейшая стойка Nano Manfrotto, созданная специально для самых требовательных создателей контента. В особенности удобна для выездной съемки, работы на локациях. При внушительной максимальной нагрузке в 4 кг в разложенном виде Nano Plus комфортна и бескомпромиссна в работе с новейшим портативным световым оборудованием, включая вспышки или LED светильники даже в сочетании с модификаторами света, что позволяет вам сосредоточиться на своем творчестве. Небольшая длина в сложенном виде (всего 52 см) делает Nano Plus идеальным вариантом для творческих людей.
Портативная опора для света Nano Plus стабильна и надежна. Она легко помещается в карман для штатива на боковой части большинства сумок или рюкзаков для камеры, что позволяет оставаться налегке.
Nano Plus оснащена полезной выравнивающей ногой, что обеспечивает стабильную вертикальную опору для света даже в сложных условиях, таких как неровная местность, скрытые улочки города и даже скалистые склоны. Эта универсальная стойка для имеет несколько вариантов крепления, включая 16-миллиметровую втулку с резьбой 3/8'' плюс съемный резьбовой адаптер 1/4'', обеспечивая надежное крепление для широкого спектра светового оборудования.
Еще одно большое преимущество Nano Plus – максимальная высота 197 см, позволяющая пользователям размещать осветительные приборы на комфортном для съемки уровне.
Характеристики
- Минимальная высота: 52 см
- Максимальная высота: 197 см
- Полезная нагрузка: 4 кг
- Грузоподъемность при максимальном удлинении: 3 кг
- Диаметр колонны: 29, 26, 23, 20, 16 мм
- Размах ножек: 105 см
- Выравнивающая нога: есть, 1
- Амортизация: нет
- Материал: алюминий
- Длина в сложенном виде: 52 см
- Вес: 1.35 кг