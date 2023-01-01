Штативная площадка Manfrotto 410PL
Код товара : 00000030207
Артикул : 410PL
3 390 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.090
Описание
Штативная быстросъемная площадка для системы Manfrotto RC4. В комплекте винты 1/4" и 3/8". Винт скользящий, смещается в пределах +/- 2.5 см, что позволяет лучше разместить камеры со смещенным центром тяжести.