Редукторная штативная голова нового поколения Pro Digital Geared Head 405 с механизмом точного позиционирования ошеломляет своей быстротой и цифровой точностью. Она обеспечивает идеальную поддержку, а также быстрое и точное позиционирование для профессиональных среднеформатных камер как с пленочных, так и цифровых. Модель 405 Pro Digital была специально разработана, чтобы удовлетворить современные требования серьезных профессиональных фотографов, использующих среднеформатные или 35мм камеры весом до 7,5 кг. Голова оснащена крупными удобными ручками, обеспечивающими плавное и точное управление по осям горизонтального панорамирования 360° и бокового и фронтального наклонов в пределах от +90° до -30°. В дополнение к перечисленным характеристикам в модель 405 также встроена уникальная система, позволяющая мгновенно отключить механизм точного позиционирования и выполнить грубую установку вручную, а затем снова мгновенно подключить его и провести сверхточную окончательную настройку. Конструкция запатентована.