Штативная головка Manfrotto 405, редукторная
Код товара : УТ-00021935
Артикул : 405
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
редукторная
Максимальная нагрузка
7.5 кг.
Физические характеристики
Вес
1,6 кг.
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Редукторная штативная голова нового поколения Pro Digital Geared Head 405 с механизмом точного позиционирования ошеломляет своей быстротой и цифровой точностью. Она обеспечивает идеальную поддержку, а также быстрое и точное позиционирование для профессиональных среднеформатных камер как с пленочных, так и цифровых. Модель 405 Pro Digital была специально разработана, чтобы удовлетворить современные требования серьезных профессиональных фотографов, использующих среднеформатные или 35мм камеры весом до 7,5 кг. Голова оснащена крупными удобными ручками, обеспечивающими плавное и точное управление по осям горизонтального панорамирования 360° и бокового и фронтального наклонов в пределах от +90° до -30°. В дополнение к перечисленным характеристикам в модель 405 также встроена уникальная система, позволяющая мгновенно отключить механизм точного позиционирования и выполнить грубую установку вручную, а затем снова мгновенно подключить его и провести сверхточную окончательную настройку. Конструкция запатентована.
Спецификации
Вес
1.6 kg
Верхнее Крепление
1/4″ винт, 3/8″ винт
Вес Безопасной Полезной Нагрузки
7.5 kg
Фиксатор Шарового Шарнира
Нет
Диаметр Базы
60 mm
Наклон Вперед
-30° / +90°
Материал
Алюминий
Пузырьковый Уровень (Кол-Во)
3
Тип Площадки
410PL
Цвет
Черный
Градус Вращения Для Каждого Оборота Ручки
6.55 °
Крепление Easy Link
Нет
Контроль Трения
Нет
Тип Головы
Редукторная голова
Независимая Ручка Горизонтального Панорамирования
Да
Независимая Наклонная Ручка
Да
Поперечный Наклон
-90° / +30°
Максимальная Рабочая Температура
60 °C
Минимальная Рабочая Температура
-30 °C
Ручка Панорамирования В Комплекте
Нет
Система Для Панорамирования
ОТСУТСТВУЕТ
Панорамное Вращение
360 °
Быстросъемная Система
Да
Система Для Наклонов
ОТСУТСТВУЕТ
Рабочая Высота
16 cm